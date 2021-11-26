Поліцейських з Житомира та Маріуполя судитимуть за хабарництво, а нацгвардійця з Вінниці – за грабіж

ДБР продовжує системно викривати правоохоронців, які зловживають службовим становищем, беруть хабарі, а інколи займаються навіть відвертим грабунком

Працівники Теруправлінь ДБР Хмельницького та Краматорська за сприяння внутрішньої безпеки Нацполіції завершили досудові розслідування справ стосовно шістьох правоохоронців, які не цуралися брати хабарі від підозрюваних, а на Вінниччині — навіть у пограбуванні.

Обвинувальні акти направлені до суду.

На Житомирщині колишні оперуповноважений та слідчий Новоград-Волинського райвідділу поліції за 2 тис. доларів США обіцяли допомогти жінці, яка фігурувала у справі щодо продажу наркотиків.

Вони запевнили, що не будуть звертатися до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та допоможуть уникнути позбавлення волі.

4 червня 2021 року працівники ДБР затримали поліцейських під час одержання останньої частини грошей. Спершу підозрюваних відсторонили від займаних посад, а наразі вони звільнені з лав Нацполіції.

А у Маріуполі троє дільничних офіцерів райуправління поліції отримали докази причетності місцевого мешканця до крадіжок у магазинах. Вони сказали йому, що за 2 тис. доларів США не повідомлятимуть про ці факти.

ДБР затримало поліцейських вночі 30 березня 2021 року під час одержання 40 тис. гривень.

Поліцейські обвинувачуються в одержанні неправомірної вигоди особою, яка займає відповідальне становище (ч. 3 ст. 368 КК України), один з обвинувачених – у пособництві до вчинення вказаного правопорушення (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України).

Їм загрожує позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

На Вінниччині колишній військовослужбовець Нацгвардії України та два його спільники уночі 30 серпня 2021 роки у с. Погребище Вінницької області разом зі спільниками напали на водія, який приїхав до магазину вивантажити товар.

Один зі зловмисників застосував до водія перцевий балончик, а інші розбили вікно автомобіля та забрали звідти виручку, яку постраждалий зібрав із 12 магазинів. Сума забраних грошей перевищила 260 тис. гривень. Крім того, потерпілий отримав опік очей.

Правоохоронці викрили нападників у той же день. Військовослужбовець був звільнений із лав Національної Гвардії України.

Учасники нападу обвинувачуються в грабежі, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 186 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях здійснюють Житомирська та Донецька обласні прокуратури, Вінницька спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Центрального регіону України, оперативний супровід – ДБР та СБУ.

ДБР