Поліцейського з Буковини підозрюють у скоєнні смертельної ДТП

Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, повідомили про підозру поліцейському сектору реагування патрульної поліції Вижницького відділення поліції Кіцманського відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області через порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 КК України).

Слідством встановлено, що 24 лютого 2019 року у Вижницькому районі Чернівецької області правоохоронець, не врахувавши дорожню обстановку та не обравши безпечної швидкості руху, втратив керування та при входженні в поворот допустив неконтрольований занос автомобіля «Nissan», за кермом якого він перебував. У результаті, транспортний засіб виїхав за межі проїзної частини дороги в кювет та зіштовхнувся із деревом.

Разом із правоохоронцем у автомобілі перебувало ще 4 пасажири, один з яких, 24-річний чоловік отримав тяжкі тілесні ушкодження та згодом помер у лікарні. Ще один 40-річний пасажир отримав тілесні ушкодження середньої тяжкості, що спричинили тривалий розлад здоров‘я.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює прокуратура Чернівецької області. Оперативний супровід – Управління внутрішньої безпеки в Чернівецькій області Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України.

ДБР