Поліцейському повідомлено про підозру у вимаганні та одержанні ₴51 тис. хабаря

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру дізнавачу Шевченківського відділу поліції ГУНП в Харківській області за фактом одержання неправомірної вигоди, поєднаної з проханням надати таку вигоду, вчиненої за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 368 КК України).

У ході досудового розслідування встановлено, що поліцейському було доручено провести дізнання за фактом можливої підробки водійського посвідчення. Поліцейський, вступивши у змову з іншими співробітниками зазначеного відділу поліції, зателефонував фігурантці кримінального провадження та запропонував зустрітися, щоб обговорити подальше розслідування кримінального провадження.

Під час розмови співробітник поліції пообіцяв не притягувати жінку до кримінальної відповідальності. Вартість такої «послуги» склала 51 тис. грн.

Досудове розслідування здійснює територіальне управління ДБР, розташоване в м. Полтаві, оперативний супровід — УСБУ в Харківській області.

Наразі слідчі дії тривають, встановлюються всі обставини скоєння кримінального правопорушення.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Пресслужба прокуратури Харківської області