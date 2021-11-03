Поліція Білопільщини затримала чоловіка за вбивство брата

Аби довести свою правоту, в ході конфлікту молодший брат схопився за сокиру та вдарив нею суперника. Від отриманих ушкоджень чоловік помер на місці події, а зловмисника вже затримали поліцейські.

Сьогодні до поліції надійшло повідомлення про зникнення 52-річного жителя села Зарічне Сумського району, якого останній раз бачили близько двох тижнів назад.

У поліції зареєстрували дане повідомлення та відразу розпочали пошуки чоловіка. Виїхавши за місцем мешкання розшукуваного, поліцейські виявили його мертвим. У подальшому, в ході проведення слідчо-розшукових дій, працівники поліції встановили, що вбивство скоїв його 46-річний брат.

Встановлено, що того дня між братами виникла сварка. Тож, аби довести свою правоту, молодший брат вхопився за сокиру. Від отриманих травм 52-річний чоловік помер на місці події. Наразі зловмисника затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство». Тривають слідчі дії.

Відділ комунікації поліції Сумської області