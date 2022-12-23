Поліція Чернігівщини затримала підозрюваного у смертельному побитті односельця

Співробітники Корюківського районного відділу поліції впродовж доби встановили та затримали підозрюваного у смертельному побитті мешканця одного з селищ району.

До поліції надійшло повідомлення, що в будинку одного з селищ Корюківського району виявлено тіло місцевого мешканця з тілесними ушкодженнями.

На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група та оперативники кримінальної поліції.

В ході першочергових заходів правоохоронці встановили, що до побиття чоловіка причетний 46-річний раніше судимий місцевий мешканець.

З місця скоєння злочину вилучено низку речових доказів.

Поліція затримала підозрюваного в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Чоловіка помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчий розпочав кримінальне провадження за частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років.

Триває досудове розслідування.

ГУ Національної поліції в Чернігівській області