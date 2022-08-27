Поліція Чернігова затримала підозрюваних у вбивстві та розбійному нападі

Поліцейські упродовж доби встановили та затримали двох чоловіків, які підозрюються у вбивстві 65-річної мешканки Чернігова в ході розбійного нападу на неї.

Напередодні ввечері до поліції Чернігівського району надійшло повідомлення про те, що у власній квартирі виявили неживою мешканку Чернігова. На голові жінки були тілесні ушкодження, що свідчили про її насильницьку смерть.

На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група та співробітники кримінального блоку Чернігівського районного управління поліції.

Оперативники провели низку розшукових заходів та швидко встановили причетних до скоєння злочинів – ними виявились двоє мешканців Чернігова. Вони розповіли правоохоронцям, що після вживання спиртного вирішили вбити та пограбувати наочно знайому жінку. Підозрювані забили її до смерті, після чого забрали з оселі потерпілої мобільний телефон та золоті прикраси.

Поліція затримала підозрюваних у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий відкрив провадження:

за пунктом 6, 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство з корисливих мотивів вчинене за попередньою змовою групою осіб), що карається позбавленням волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років або довічним позбавленням волі, з конфіскацією майна;

за частиною 4 статті 187 Кримінального кодексу України (розбій, поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень), що карається позбавленням волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років із конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває.

Сектор комунікації поліції Чернігівської області