Розтрата майна на суму понад ₴850 тис.: судитимуть двох заступників начальника ГУНП Харківщини та одного службовця

Обласною прокуратурою затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно двох заступників начальника ГУНП в Харківській області, один з яких наразі звільнений, та провідного інженера одного з відділів ГУНП за фактом вчинення кримінального правопорушення, а саме розтрати майна, вчиненого в особливо великих розмірах групою осіб (ч. 5 ст. 191 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що в 2018 році двоє заступників начальника ГУНП в Харківській області та провідний інженер одного з відділів ГУНП в Харківській області розробили схему розтрати бюджетних коштів, залучивши до неї посадових осіб комерційної структури (одного з автосалонів).

Так, двоє заступників начальника ГУНП в Харківській області підписували акти виконаних робіт за надання послуг з технічного обслуговування та ремонту службового автотранспорту, які фактично не надавались. Крім того, за рішенням вказаних службових осіб здійснювалось перерахування бюджетних коштів з банківського рахунку ГУНП в Харківській області на користь комерційної структури.

Провідний інженер одного з відділів ГУНП в Харківській області візував та передавав на підпис керівникам акти виконаних робіт, достовірно усвідомлюючи, що ремонтні роботи фактично не проводились.

Сума збитків завданих державі складає понад 850 тисяч грн.

Досудове розслідування здійснювали слідчі Територіального управління ДБР, розташованого у м. Полтаві, оперативний супровід — ДВБ НП України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури