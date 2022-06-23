Поліція Дніпра припинила незаконний збут вогнепальної зброї та боєприпасів через Telegram-канал

Покупці отримували «товар» безконтактним способом – збувач залишав зброю та боєприпаси у вигляді «закладок». Оплата замовленого товару здійснювалась через електронний гаманець у криптовалюті.

Працівники кримінальної поліції Дніпровського районного управління поліції в місті Дніпрі задокументували факт незаконного збуту вогнепальної зброї — переробленого стартового пістолету для відстрілу боєприпасів травматичної дії та набоїв до нього.

22 червня слідчі спільно з працівниками кримінальної поліції Дніпровського районного управління поліції за силової підтримки поліцейських полку поліції особливого призначення провели санкціонований обшук за місцем мешкання 21-річного фігуранта. Під час якого вилучили стартовий пістолет з явними ознаками переробки, корпус гранати РГД-5, запал від гранати з маркуванням УЗРГМ-2, предмет схожий на гранату з корпусом та з запалом з написом «УЧБОВИЙ», пістолет у розібраному стані, понад 100 патронів різного калібру, предмет схожий на сигнальну ракетницю. Усе вилучене слідчі направили на експертизу.

Крім цього, під час обшуку поліцейські вилучили у підозрюваного мобільний телефон та виявили ряд телеграм каналів з проросійським контентом. Правоохоронці спільно з працівниками УСБУ вже перевіряють затриманого на причетність до диверсійно-розвідувальної діяльності.

Слідчі повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Чоловіка затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Тривають слідчі дії.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Дніпровського районного управління поліції