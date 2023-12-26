Поліція Дніпра встановлює особу грабіжника (фото)

22 грудня близько 20-ї години в одному з кафе по вулиці Степана Бандери в Центральному районі міста невідома особа відкрито заволоділа мобільним телефоном відвідувача закладу.

Прикмети: на вигляд 35-45 років, худорлявої статури, продовгуватий широкий ніс, впалі щоки.

Носить окуляри для зору в оправі чорного кольору.

Був одягнений: довга чорна куртка, сині джинси, темно-зелена кофта з капюшоном.

За заявою потерпілого внесено відомості до ЄРДР за ч.4 ст.186 (грабіж) Кримінального кодексу України.

Якщо ви впізнали особу на фото або володієте іншою інформацією, яка б допомогла правоохоронцям у розслідуванні, звертайтесь за телефоном 0(67) 609 92 28

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Дніпровського РУП