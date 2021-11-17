Поліція Київщини затримала нападника, який погрожував підірвати будинок газом та розправитись з поліцейськими

Поліцейські Білоцерківщини спільно з патрульними прибули на виклик щодо домашнього насильства, однак чоловік почав нападати на правоохоронців із сокирою та погрожував життю мешканців будинку.

Так, ввечері 16 листопада до поліції звернувся житель Білої Церкви та повідомив, що його 65-річний дядько поводить себе вкрай агресивно. На місці події правоохоронці встановили, що зловмисник знаходиться у квартирі із ножем та сокирою у руках, лається та обіцяє завдати шкоди усім оточуючим.

Патрульні намагались зайти до квартири за допомогою штурмового щита, однак чоловік почав кидати скляні банки в бік працівників поліції, висловлював погрози вбивством, скорочував дистанцію та замахувався сокирою, декілька разів влучивши в штурмовий щит. На вимогу працівників поліції припинити протиправні дії, зловмисник не реагував.

Згодом на місце події прибули працівники полку особливого призначення поліції Київщини, провели штурм оселі та затримали правопорушника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За даним фактом відкрито кримінальні провадження за ч. 1 ст. 348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) та за ч. 1 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності). Кримінального кодексу України. За скоєне чоловікові загрожує ув’язнення на строк від десяти до п’ятнадцяти років або навіть довічне позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Київської області