Поліція Київщини затримала шістьох осіб, причетних до стрілянини на Білоцерківщині

За фактами вчинення замаху на вбивство, хуліганства та незаконного поводження зі зброєю правоохоронці розпочали досудове розслідування. Місце перебування ще чотирьох фігурантів наразі встановлюється. Зловмисникам загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, сьогодні о 11:04, до поліції надійшло повідомлення про те, що до спортивного клубу в ТРЦ у Білій Церкві зайшли невідомі та здійснили стрілянину.

Поліцейські встановили, що група чоловіків увірвалися до приміщення спортклубу, здійснили декілька пострілів зі зброї та втекли. Унаслідок події поранено відвідувача залу, його госпіталізували із вогнепальним пораненням нижніх кінцівок.

За результатами відпрацювання події встановлено шістьох фігурантів – мешканців Київської області. Вони затримані у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Поліція розшукує ще чотирьох причетних осіб та встановлює мотиви злочину.

Слідчі за процесуального керівництва Білоцерківської окружної прокуратури розпочали досудове розслідування за фактами замаху на вбивство, хуліганства та незаконного поводження зі зброєю (ч. 3 ст. 15 п. 7 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 296, ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України). Триває досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Київської області