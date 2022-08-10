Поліція Київщини затримала угруповання мародерів

Троє зловмисників з березня місяця обкрадали трансформаторні підстанції на Обухівщині та Фастівщині.

Злодії підбирали вечірній, або вранішній час, аби непомітно проникнути до місць живлення електромереж, далі зламували замки та зливали мастило з трансформаторів. Серед населених пунктів, де «промишляли» крадії – Рославичі, Погреби, Барахти та Кожухівці.

Поліцейські провели комплекс оперативно-розшукових заходів та встановили особи зловмисників.

Ними виявилися 24-річний, 29-річний та 30-річний жителі Фастівського району. Один з них раніше вже судимий за вчинення крадіжки.

Зловмисників помістили до ізолятора тимчасового тримання. За фактом вчинення крадіжки слідчі розпочали досудове розслідування [ч. 4 ст. 185 ККУ]. Чоловікам загрожує до 8 років позбавлення волі.

Поліція Київської області