Поліція м. Синельникове затримала 39-річного чоловіка, який побив до смерті батька

В ході суперечки підозрюваний наніс тілесні ушкодження потерпілому, від яких той помер через декілька днів.

Злочин стався 26 грудня у с. Веселе Синельниківського району. Оперативники кримінальної поліції Синельниківського районного управління поліції затримали, причетного до злочину чоловіка. Ним виявився 39-річний син потерпілого.

Слідчим за погодженням з Синельниківською окружною прокуратурою чоловіку повідомили про підозру за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, що призвело до смерті) Кримінального кодексу України.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Синельниківського РУП