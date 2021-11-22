Поліція Полтавщини повідомила про підозру зловмисникам, які незаконно позбавили волі дівчину

Слідчі Полтавщини, під процесуальним керівництвом прокуратури, розслідують кримінальні провадження, за частиною 2 статті 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та частиною 1 статті 152 (Зґвалтування) Кримінального кодексу України.

Артем Родигін, тимчасовий виконувач обов’язків начальника поліції Полтавщини, повідомив:

«У ході проведення оперативно-розшукових та слідчих дій, поліція встановила осіб, причетних до вчинення даних кримінальних правопорушень. Ними виявилися: мешканець Полтави, 2000 року народження, та мешканець Дніпропетровської області, 1992 року народження. Обом чоловікам повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу».

Слідчі дії тривають.