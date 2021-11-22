Поліція Полтавщини повідомила про підозру зловмисникам, які незаконно позбавили волі дівчину
Слідчі Полтавщини, під процесуальним керівництвом прокуратури, розслідують кримінальні провадження, за частиною 2 статті 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та частиною 1 статті 152 (Зґвалтування) Кримінального кодексу України.
Артем Родигін, тимчасовий виконувач обов’язків начальника поліції Полтавщини, повідомив:
«У ході проведення оперативно-розшукових та слідчих дій, поліція встановила осіб, причетних до вчинення даних кримінальних правопорушень. Ними виявилися: мешканець Полтави, 2000 року народження, та мешканець Дніпропетровської області, 1992 року народження. Обом чоловікам повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу».
Слідчі дії тривають.
Нагадаємо: до Полтавського райуправління поліції 14 листопада надійшло повідомлення від місцевого жителя про зникнення його доньки, 2001 року народження. За фактом зникнення дівчини слідчий поліції, під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури, вніс відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.