Поліція Полтавщини розшукує двох засуджених, які втекли із психіатричної лікарні у Полтаві (фото)

До поліції Полтавщини надійшла інформація, що вночі 29 грудня, із Полтавської обласної психіатричної лікарні втекли двоє чоловіків, засуджених за тяжкі та особливо тяжкі злочини. Наразі втікачів розшукують правоохоронці.

Прикмети злочинців:

Сторчоус Владислав Олександрович, 20.05.1995 року народження, засуджений за статтею 111 Кримінального кодексу України – державна зрада. Чоловік зареєстрований у с. Мошни, Черкаській області. На вигляд – 25 років, зріст – 172 см, худорлявої статури, чорне коротке волосся.

Тополя Олександр Олексійович, 04.03.2001 року народження, засуджений за статтею 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство) та частиною 4 статті 185 (крадіжка). Чоловік зареєстрований у с. Полонисте, Кіровоградській області. На вигляд 20-22 роки, зріст – 160 см, худорлявий, коротке чорне волосся.

Особи небезпечні та агресивні. На момент зникнення знаходилися в спеціалізованому одязі.

Шановні громадяни! Якщо ви бачили чоловіків, зображених на фото, або у вас є інша інформація, що допоможе пришвидшити їх розшук та затримання, просимо негайно поінформувати поліцію за номерами телефонів: (0532) 51-77-28, (095) 705-91-03 або 102.

Відділ комунікації поліції Полтавщини