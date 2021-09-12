Поліція продовжує пошуки 35-річного жителя Старобільщини за підозрою у скоєнні подвійного вбивства (фото)

Нагадаймо, що 30 серпня, о 07.13 ранку до поліції Старобільська надійшло повідомлення про те, що неподалік вулиці Чехова було виявлено кисті рук людини.

В той же день до поліції надійшло повідомлення жінки, про те, що вона виявила труп своєї 74-річної родички з тілесними ушкодженнями за місцем її мешкання.

За вказаними фактами слідчими розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

У вчиненні даних злочинів обґрунтовано підозрюється громадянин Федорченко Дмитро Вікторович, 30.03.1986 р.н., раніше не судимий, не працює.

Особливі прикмети: на вигляд 30-35 років, зріст 170-175 см, волосся чорне коротке, середньої статури. Може бути одягнутий в червону футболку, біло – червоні шорти, чорні капці, панама зеленого кольору.

Вживає наркотичні засоби. Має психічні розлади. Схильний до жебрацтва та вчинення дрібних крадіжок. Може переховуватись в лісосмугах, горищах, підвалах, недобудовах або покинутих будівлях. В стані алкогольного або наркотичного сп’яніння проявляє агресію.

Шановні громадяни!! Якщо Ви володієте будь-якою інформаціє про місцеперебування або десь бачили вищевказаного громадянина, просимо негайно повідомити до ЧЧ Старобільського РУП ГУНП в Луганській області за телефоном 066-16-45-155 або 102, email: [email protected]

Відділ комунікації поліції Луганської області