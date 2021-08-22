Поліція просить про допомогу свідків злочину

Вночі, 20 серпня до поліції м. Сєвєродонецьк надійшло повідомлення медиків про госпіталізацію з тілесними ушкодженнями 23-річного місцевого мешканця, якого у непритомному стані було виявлено біля будинку №30 по бульвару Дружби народів. В ході проведення слідчих дій встановлено, що ушкодження чоловік отримав у період з 23.00 19 серпня по 1.00 20 серпня.

Слідчими Сєвєродонецького районного управління поліції відомості за даним фактом внесені до ЄРДР.

Правоохоронці звертаються до місцевих мешканців, які в указаний час знаходились поблизу місця скоєння злочину, якщо ви стали свідком даного правопорушення, зверніться до місцевого відділу поліції: м. Сєвєродонецьк вул. Партизанська, 16. Телефони чергової частини: (06452) 4-41-30; (095) 234 57 37 або 102.

Відділ комунікації поліції Луганської області