Поліція розшукала зловмисників, які у Вінниці розтрощили та обікрали бус-кав’ярню

Поліцейські розшукали хлопців, які 12 лютого у центрі Вінниці на площі Ліверпуль розбили вікно фургончика, де продавали каву. З середини кав’ярні хлопці викрали кавомолку.

Ними виявились двоє 18-річних жителів Браїлова, які приїхали у Вінницю влаштуватись на роботу, та їхній товариш. В поліції відкрили кримінальне провадження.

Про це повідомили у відділі комунікації Нацполіції у Вінницькій області.

За словами начальника Вінницького районного управління поліції Віталя Курчика, за записами з камер відеонагляду, наданими ситуаційним центром міської ради, протягом дня оперативники встановили осіб, причетних до цього злочину. Ними виявились двоє 18-річних жителів смт Браїлів, які приїхали в обласний центр влаштуватись на роботу, та їхній товариш – 21-річний вінничанин.

Прогулюючись центром містом, хлопцям спало на думку викрасти цінні речі з каво-буса. Розбивши вікно, вони викрали обладнання та електроприлади для приготування кави. Сума збитку встановлюється.

Слідчим відділенням поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 КК України (крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище). За таке правопорушення молодикам загрожує до 6 років позбавлення волі. // vinnitsa.info