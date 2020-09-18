Поліція Сумщини розшукує шахраїв, які видурили у пенсіонерки 60 тисяч гривень

По допомогу до поліції звернулася 81-річна жителька міста Конотоп. Вона розповіла правоохоронцям, що напередодні на її стаціонарний телефон подзвонив невідомий, який назвався її онуком.

Він схвильовано почав розповідати, що потрапив у ДТП, у результаті якого отримав тяжкі травми і потребує негайного дороговартісного лікування.

Спочатку співрозмовник попросив у бабусі 40 тисяч гривень, а коли та погодилася – попросив ще стільки ж.

Проте жінка пояснила, що такої суми не має, але вцілому вона зможе дати 60 тисяч гривень.

Потім в діалог із потерпілою вступив інший чоловік, який назвався лікарем.

Він тривалий час, із виглядом знавця справи, розповідав літній жінці про травми та лікарські засоби, які необхідні для лікування її онука. А потім наголосив, що гроші потрібні негайно і по них зараз приїде його знайомий.

Схвильована жінка, не ставлячи під сумнів слів свого співрозмовника, швидко зібрала всі свої заощадження та передала їх незнайомцю, який через кілька хвилин з’явився на порозі її будинку.

Лише наступного ранку бабуся зателефонувала зятеві та дізналася, що насправді з її онуком все добре, а вона стала жертвою аферистів.

Правоохоронці розпочали комплекс оперативних та розшукових заходів, спрямованих на встановлення осіб зловмисників та місця їх знаходження. Слідчими ж наразі вирішується питання про відкриття за даним фактом кримінального провадження за ст. 190 Кримінального кодексу України «Шахрайство».

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