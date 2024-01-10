Поліція Вінниччини припинила діяльність міжрегіонального наркоугруповання з мільйонними оборудками

Фігуранти партіями постачали наркотики та психотропи у різні області України через так звані «закладки», закопуючи товар для клієнтів у лісових масивах. Потім фотографували схованки та надсилали координати замовникам. Під час однієї із таких реалізацій ділків затримали.

За інформацією слідства, двоє жителів Дніпропетровщини віком 34 та 36 років отримували товар від спільників, везли його у Вінницю, Хмельницький та Житомир, де мали залишити «замовлення» у лісосмугах. Документуючи злочинну діяльність зловмисників, поліцейські відділу поліції № 3 за оперативного супроводу Управління боротьби з наркозлочинністю провели комплекс оперативних заходів. Після того, як зловмисники залишили 1,5-кілограмовий пакунок з наркотиками у визначеному місці, автомобіль, яким вони рухались, зупинили співробітники сектору реагування патрульної поліції неподалік м. Вінниця.

У ході обшуку авто поліцейські вилучили пакунки з двома кілограмами канабісу, «PVP-солі» вагою 880 г та 100 г метамфетаміну, записи, гроші, мобільні телефони та сім-картки. За попередніми підрахунками вартість заборонених речовин на «чорному» ринку становить близько трьох мільйонів гривень.

36-річний водій затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та був поміщений до ізолятора тимчасового тримання. Слідчі повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. За цей злочин чоловіку загрожує до дванадцяти років ув’язнення з конфіскацією майна. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Правова кваліфікація діям 34-річного чоловіка та інших фігурантів буде надана під час досудового розслідування.

Процесуальне керівництво здійснює Вінницька окружна прокуратура.

Відділ комунікації поліції Вінницької області