Поліція встановила 15-річну дівчину, підозрювану у пограбуванні літнього чоловіка

18 березня поліцейські розшукали 15-річну правопорушницю, яка підозрюється у пограбуванні жителя смт Вапнярка. Дівчина відібрала у чоловіка банківську картку, з якої зняла грошові кошти.

До поліції з повідомленням про пограбування звернувся 60-річний житель смт Вапнярка. За словами заявника, коли він знімав кошти з банкомату поряд з ним стояла дівчина-підліток, яка підгледіла пін-код його карти. Після того як потерпілий забрав готівку з банкомату, дівчина його штовхнула, вихопила з рук картку та втекла.

Як розповів керівник відділення поліції № 2 Тульчинського районного відділу поліції Володимир Відомський, за кілька годин після надходження повідомлення про злочин поліцейські встановили та розшукали підозрювану. Нею виявилась 15-річна місцева жителька. Відібравши картку у потерпілого, зловмисниця зняла з неї грошові кошти в сумі 2 500 гривень.

Слідством розпочато кримінального провадження за ч.1 ст.186 Кримінального кодексу України (грабіж). За таке правопорушення передбачено до 4 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Вінницькій області