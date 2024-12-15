Поліція встановлює обставини смерті чоловіка у Миргороді

Подія сталася 13 грудня близько 22:00. За фактом смерті місцевого мешканця поліцейські відкрили кримінальне провадження.

Отримавши повідомлення, на місце події негайно прибула слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції, яка виявила в приміщенні літньої кухні 60-річного мешканця домогосподарства без ознак життя, а поряд – обгорілі побутові речі. Тіло загиблого направили на судово-медичну експертизу для з‘ясування причини смерті.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Миргородської окружної прокуратури, здійснюється досудове розслідування за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України.

Обставини події з’ясовують слідчі.

Відділ комунікації поліції Полтавської області

(За інформацією Миргородського райвідділу поліції)