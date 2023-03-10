На Київщині двоє держреєстраторів змінювали дані в електронній системі на користь резидентів РФ

Прокурори Київської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальні акти стосовно державних реєстраторів за фактами несанкціонованого втручання в роботу інформаційних, електронних комунікаційних систем (ч. 2 ст. 361 КК України).

Розслідуванням встановлено, що обвинувачені за попередньою змовою, змінювали у реєстрі відомості щодо часток резидентів РФ у статутних капіталах товариств. З метою уникнення санкцій, кінцевими бенефіціарними власниками юридичних осіб нібито ставали громадяни України.

Обвинувачена, яка раніше вже була позбавлена права працювати з Єдиним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, підшукувала осіб, які потребують її послуг. Всі зміни в інформаційні системи вносилися під ключом її спільника.

Дії обвинувачених дали можливість уникнути примусового вилучення майна товариств, які здійснюють діяльність на території України, а власниками яких залишаються громадяни РФ.

Досудове розслідування здійснювалося слідчими ГУ СБ України у м. Києві та Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура