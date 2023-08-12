Поліція Закарпаття вилучила масштабну партію контрабандної техніки відомих брендів вартістю більше ₴65 мільйонів

Вилучили партію у водія вантажівки. За цим фактом у поліції відкрили кримінальне провадження. Триває слідство.

Під час несення служби на блокпосту, що розташований в селі Ужок, співробітники відділення поліції Великого Березного зупинили для перевірки вантажівку, яка прямувала на виїзд з області. Транспортний засіб був брендований під службове авто однієї з відомих в Україні служб доставки.

У багажному відділенні водій перевозив десятки щільно упакованих коробок та надав для перевірки товарно-транспортну накладну. Даний документ викликав сумніви у поліцейських щодо його правдивості, адже мав явні ознаки підробки.

Поліцейські прийняли рішення здійснити огляд вантажу, в ході якого у пакунках було виявлено масштабну партію дороговартісної контрабандної техніки. Йдеться про понад 4 тисячі нових телефонів, годинників, гарнітури, ноутбуків та іншої техніки, що належить компаніям зі світовим визнанням.

За оцінками експертів сума вилученої продукції становить понад 65 мільйонів гривень, або ж приблизно 1 млн 700 тисяч доларів США.

За оперативною інформацією, при ввезенні цього товару з-за кордону, не було сплачено мита до державного бюджету України. Таким чином, можна припустити, що державі було завдано фінансових збитків орієнтовно на 13 млн гривень.

Наразі вся продукція вилучена. Слідчі, за процесуального керівництва Великоберезнянського відділу Ужгородської окружної прокуратури, внесли відомості за цим фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань з правовою кваліфікаціє частина 4 статті 358 Кримінального кодексу України.

У справі тривають заходи зі встановлення всіх осіб, причетних до цієї схеми. Слідство продовжується.

Відділ комунікації поліції в Закарпатській області