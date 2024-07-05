Поліція Закарпаття затримала міжрегіональну групу наркоторговців

В ході проведення оперативних заходів, спрямованих на протидію наркозлочинності, співробітники Головного управління Національної поліції в Закарпатській області заблокували канал постачання наркотиків до регіону. Під час розслідування вдалося встановити, що організатором схеми є 40-річний голова однієї з профспілкових організацій, який в перші дні повномасштабного вторгнення росії в Україну виїхав з Дніпропетровської області на постійне місце проживання до Закарпаття.

Прибувши до регіону зловмисник продовжив підтримувати зв’язки зі своїми спільниками з Дніпропетровщини. За ініціативи 40-річного фігуранта, разом вони налагодили схему для постачання наркотоварів, які в подальшому організатор збував мешканцям області.

Правоохоронцям вдалося встановити, що для приховування злочину та оперативної доставки, фігуранти користувалися послугами однієї з логістичних компаній. В ході документування злочинної діяльності оперативники зафіксували близько 10 таких трансферів.

Експерти у своїх висновках підтвердили, що речовина, яку постачали наркоторговцю з Дніпропетровської області, є особливо небезпечним наркотичним засобом. Також їх протиправну діяльність підтверджують зафіксовані правоохоронцями телефонні розмови.

Організатора та двох спільників, підозрюваних в налагодженні міжрегіонального каналу наркоторгівлі поліцейські затримали у порядку статті 208 КПК України та помістили в ізолятор тимчасового тримання. Слідчі повідомили їм про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України.

Злочинну діяльність зловмисників припинено. За скоєне їм загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Заходи з викриття проводили оперативники кримінальної поліції ГУНП в Закарпатській області та Управління боротьби з наркозлочинністю. Досудове розслідування здійснюють слідчі відділу розслідування особливо тяжких злочинів, за процесуального керівництва прокуратури.

Поліція Закарпатської області