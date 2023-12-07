Співробітниці Дарʼївської колонії Херсона за держзраду отримала 9 років увʼязнення

Малиновський районний суд міста Одеси визнав громадянку винною у державній зраді.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 4 грудня.

Жінці 39 років, вона має середньо-спеціальну освіту за спеціальністю молодша медсестра. До російського вторгнення була молодшим інспектором 1 категорії відділу охорони Дарʼївської виправної колонії № 10 міста Херсона.

Під час окупації обвинувачена перейшла на бік ворога і і працювала молодшим інспектором у колонії під російським прапором.

У матеріалах справи є службове посвідчення за підписом «начальника Управления службы исполнения наказаний по Херсонской области» з гербовою печаткою, лист-оголошення про набір спіробітників до окупаційної служби виконання покарань та ін.

Жінка свою вину визнала повністю. До суду надійшла угода про визнання винуватості. Громадянка взяла на себе обовʼязок співпрацювати в викритті інших осіб, причетних до державної зради та колаборацізму на території Херсонської області,

З огляду на це їй призначили менш суворе покарання, аніж передбачено законом, а саме 9 років увʼязнення з конфіскацією всього майна.

Нагадаємо, що державна зрада в умовах воєнного стану карається увʼязненням на 15 років або двічно.