Поліція затримала підозрюваного в убивстві жінки в Ужгороді

Ужгородку, яку розшукували поліцейські, знайшли мертвою ввечері 12 січня. Із власних джерел Суспільному відомо, що підозрюваного у вбивстві знайшли

Жінка зникла наприкінці минулого року. За словами речниці Головного управління Національної поліції у Закарпатській області Тетяна Щоголєва, поліцейські відкрили кримінальне провадження та ведуть слідство.

«Решта інформації на даний момент це справа розслідування. Ми повідомимо деталі трошки згодом», — повідомила Тетяна Щоголєва.

З власних джерел у поліції Суспільному підтвердили, що підозрюваного у вбивстві жінки затримали.

Як повідомлялося, 36-річну ужгородку Габріеллу Яцкович, яку востаннє бачили 30 грудня минулого року і яку розшукували близькі, включно, й через соцмережі, знайшли мертвою у будинку, який належав її матері, що недавно померла. // Закарпаття онлайн