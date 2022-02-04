У Львові група шахраїв заволоділа ₴16 млн. під виглядом продажу зерна

За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури викрито та повідомлено про підозру групі осіб у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190 КК України).

За даними слідства, троє осіб організували шахрайську схему заволодіння чужим майном. Для цього вони від імені реально діючого підприємства-сільгоспвиробника уклали з одним із суб’єктів господарської діяльності договір купівлі-продажу 5 тис тонн зерна. При цьому учасники групи пред’явили підроблені документи.

В подальшому потерпіла сторона в якості оплати за товар перерахувала кошти на банківські рахунки, відкриті підозрюваними на підставі також підроблених документів. Не маючи наміру фактичного виконання зобов’язань, учасники шахрайської схеми заволоділи коштами підприємства на загальну суму понад 16,3 млн грн.

У ході проведення обшуків за місцями проживання підозрюваних та в автомобілях вилучено грошові кошти, комп’ютерну техніку, носії інформації, мобільні телефони, печатки ряду підприємств та лікарських установ, чорнові записи. Також вилучено 2 легкових авто.

Слідчі дії тривають, вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів та арешту майна. Встановлюється причетність інших осіб до шахрайської схеми.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Головного управління Нацполіції у Львівській області за оперативного супроводу УСР у Львівській області ДСР Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора