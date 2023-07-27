Поліція затримала чернівчанку, яка жорстоко побила знайому

Увечері 25 липня між двома чернівчанками на вулиці виник конфлікт, в результаті якого одна із них отримала тілесні ушкодження. За цим фактом поліцейські розпочали кримінальне провадження.

Співробітники Чернівецького районного управління поліції з’ясували, що на ґрунті неприязних відносин між двома жінками виникла словесна суперечка. Внаслідок інциденту 41-річна чернівчанка завдала удари по голові своїй 46-річній подрузі. Потерпілу госпіталізували до лікарні, де діагностували у неї «перелом основи черепа».

Правоохоронці затримали зловмисницю в порядку статті 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України. Наразі вона перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Поліцейські призначили низку експертиз.

Слідчі поліції під процесуальним керівництвом Чернівецької окружної прокуратури повідомили жінці про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 121 (Умисні тяжкі тілесні ушкодження) Кримінального Кодексу України.

За клопотанням поліцейських суд обрав затриманій запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Чернівецької області