На Волині шахрай збирав кошти нібито на лікування військовослужбовця та тяжко хворих дітей
Зловмисника викрили працівники карного розшуку та слідства спільно із кіберполіцейськими Волинської області за процесуального керівництва Нововолинського відділу Володимирської окружної прокуратури.
Встановлено, що з 2022 року правопорушник розміщував фіктивні оголошення у соціальній мережі Facebook, щодо збору коштів на лікування хворих дітей та проходження реабілітації поранених військовослужбовців, внаслідок чого небайдужі громадяни перерахували понад 60 тисяч гривень.
У рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України, поліцейські провели санкціонований обшук за місцем проживання 32-річного жителя Нововолинська, у результаті якого вилучили мобільні телефони з яких зловмисник здійснював публікації, а також банківські картки на які здійснювались зарахування коштів та ноутбуки.
При огляді мобільних телефонів встановлено, що зловмисник одночасно використовував 21 обліковий запис в соціальному додатку Facebook для збору коштів.
Слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні 100 злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Підозрюваному обрали запобіжний захід – тримання під вартою.
У вересні слідчі завершили досудове розслідування у вказаному провадженні та обвинувальний акт скерували до суду.
Нововолинський міський суд Волинської області визнав підозрюваного винним у вчиненні інкримінованих злочинів та призначив йому покарання у виді двох років позбавлення волі, приєднавши частково невідбуте покарання за попереднім вироком, остаточно присудив – п’ять років та чотири місяці позбавлення волі.
Сектор комунікації поліції Волинської області