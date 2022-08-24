Поліція завадила зловмисникам незаконно переправити через кордон трьох чоловіків на Берегівщині

Поліцейські Закарпаття отримали оперативну інформацію про те, що двоє закарпатців налагодили канал з незаконного переправлення до Угорщини осіб призовного віку. Оперативники міграційної поліції перевірили 34-річного жителя Берегівського району та 52-річного мешканця Мукачівщини та зібрали достатньо доказів їх протиправної діяльності.

Спецоперація проводилася вчора, 23 серпня, вночі у Берегівському районі за участі спецпризначенців КОРД та за процесуального керівництва Ужгородської окружної прокуратури.

Неподалік лінії «зеленого кордону» на Берегівщині зловмисників спіймали разом із трьома чоловіками призовного віку. Затримання відбулося саме у момент розрахунку з переправниками за надані ними незаконні послуги.

Зловмисників затримано у процесуальному порядку та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. У них вилучили 12900 доларів, отримані від клієнтів, а також транспортні засоби «ВАЗ» та «Volkswagen», на яких пересувалися організатори цього незаконного бізнесу.

Фігурантам повідомлено про підозру. У ході розслідування поліцейські також з’ясують, чи мали зловмисники спільників.

Досудове розслідування розпочате за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України, скоєний за попередньою змовою групою осіб).

Поліція Закарпатської області