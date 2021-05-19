Поліція знайшла підлітка, який натякнув у інтернеті на «розстріл» у київській школі

У Києві поліція отримала сигнал, що 19 травня в школі № 250 на Троєщині можуть влаштувати стрілянину.

Недавній випадок з бійнею в російській гімназії змусив поставитися до загрози з усією серйозністю. У школі була посилена охорона, а поліція тим часом знайшла автора попередження. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

На тривожне повідомлення поліція натрапила в Telegram-каналі «Колумбайн-відродження». Один з підписників 18 травня о 20.21 написав: «Завтра школа номер 250 міста Київ запам’ятає цей день назавжди». Другий учасник дискусії майже відразу ж після того виклав фото рушниці «ІЖ 81», яку нібито викрав у батька.

Автора першого повідомлення швидко встановили. Ним виявився 15-річний учень сусідньої школи. Підліток виправдовувався, що його повідомлення в чаті — це такий жарт. Також школяр стверджував, що не знає людини, що опублікувала фото рушниці.

Другий автор вкрай цікавить поліцію. Його особистість і місцезнаходження поки не з’ясували. А з підлітком-залякувачем і його батьками провели профілактичну бесіду. // Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТИ»