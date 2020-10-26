Поліція знешкодила банду, причетну до навмисного вбивства у Києві (відео)

У понеділок, 26 жовтня, правоохоронці в ході спецоперації знешкодили злочинну групу, причетну до навмисного вбивства у Києві.

Про це заявили у пресслужбі Національної поліції, опублікувавши відповідне відео.

Як повідомляється, автомобіль Ford зі зловмисниками затримали в межах спецоперації на трасі Київ-Чоп у Київській області.

«Водій і пасажири цього автомобіля грунтовно підозрювалися у скоєнні навмисного вбивства у столиці… Близько 5 години ранку під час патрулювання наряд реагування патрульної поліції у Макарівському районі помітив схожий за прикметами автомобіль і почали переслідувати, вимагаючи водія зупинитися. Злагодженими діями поліцейські затримали чотирьох чоловіків», — йдеться у повідомленні. // НВ