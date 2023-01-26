Помічниця судді за хабар у 12 тис. доларів обіцяла допомогти виграти справу в касаційній інстанції

Працівники ДБР повідомили про підозру одній з помічниць Північного Апеляційного господарського суду. За хабар у 12 тис. доларів США вона обіцяла допомогти чоловіку, що боровся за опіку над своєю дитиною, виграти справу в касаційній інстанції.

Чоловік вже виграв опіку над дитиною у колишньої дружини в судах декількох інстанцій. Водночас мати дитини вирішила боротись до кінця й оскаржила рішення у касаційному суді. Через острах програти справу, чоловік почав шукати консультанта, який би зорієнтував його щодо шансів на остаточну перемогу в суді та право проживати з дитиною.

Він розповів свою історію юристу, який вирішив скористався ситуацією батька дитини та заробити на ньому гроші. Юрист домовився зі своєю знайомою – помічницею судді – щодо «лобіювання» інтересів чоловіка через її численні знайомства у судах різних інстанцій.

Зловмисники розподілили свої ролі: працівниця суду мала б знайти впливового посередника, який міг би домовитись із колегією суддів за грошову винагороду гарантувати позитивне для «клієнта» рішення. А юрист своєю чергою мав переконати чоловіка у необхідності передати гроші для суддів. При цьому батька дитини запевнили, що більша частина грошей піде саме суддям, які безпосередньо вирішуватимуть з ким залишиться дитина.

Юриста було затримано на гарячому у момент передачі першого траншу – 2 тис. доларів США.

Таким чином, посередник та помічниця судді підозрюються у зловживанні впливом, прийнятті пропозиції, або одержанні неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, або пропозиція чи обіцянка здійснити вплив за надання такої вигоди (ч. 2 ст. 369-2 КК України).

Санкція статті передбачає позбавлення волі строком до 5 років.

Матеріали щодо спільника помічниці судді було виділено в окреме кримінальне провадження. Наразі слідство завершило справу щодо нього та скерувало до суду обвинувальний акт.

Досудове розслідування триває.

Процесуальне керівництво здійснює Київська міська прокуратура.

ДБР