Помста за шум: у столиці затримали чоловіка, який скинув гранату на кришу авто

У столиці затримала чоловіка, який у Подільському районі кинув гранату на авто.

Про це ввечері 23 квітня інформує пресслужба поліції Києва.

Правоохоронці встановили, що з вікна багатоповерхівки мешканець будинку скинув гранату, яка вибухнула на даху автомобіля. Унаслідок цього ніхто не постраждав.

На місці поліція виявила рештки боєприпасу і з’ясовують, звідки фігурант її дістав.

41-річний затриманий пояснив, що зробив це через шум від сусідів. За фактом підриву авто слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 КК України — хуліганство. Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі.