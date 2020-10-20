Понад 10 млн грн збитків державі: за незаконне видобування торфу судитимуть керівника підприємства
За процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно керівника одного із приватних акціонерних товариств за фактами незаконного видобування корисних копалин, самовільного захоплення земельної ділянки, зловживання повноваженнями та легалізації майна, здобутого злочинним шляхом (ч. 2 ст. 240, ч. 1 ст. 197-1, ч. 2 ст. 364-1 ч. 1 ст. 209 КК України).
Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.