Понад 10 млн грн збитків державі: за незаконне видобування торфу судитимуть керівника підприємства

За процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно керівника одного із приватних акціонерних товариств за фактами незаконного видобування корисних копалин, самовільного захоплення земельної ділянки, зловживання повноваженнями та легалізації майна, здобутого злочинним шляхом (ч. 2 ст. 240, ч. 1 ст. 197-1, ч. 2 ст. 364-1 ч. 1 ст. 209 КК України).

За даними слідства, керівник підприємства самовільно зайняв земельні ділянки площею понад 220 га, на яких без спеціального дозволу незаконно видобував, та надалі збував корисні копалини загальнодержавного значення — торф. Доходи від його реалізації обвинувачений легалізовував шляхом проведення фінансових операцій на рахунках товариства. За результатами експертиз установлено, що такими діями державі завдано збитків на загальну суму понад 10 млн грн.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювало СУ ГУ НП в області.



Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Івано-Франківської обласної прокуратури