Понад ₴3 млн. збитків завдано необґрунтованим збільшенням ціни на електроенергію – керівнику житомирського КП повідомлено про підозру

За процесуального керівництва Житомирської окружної прокуратури начальнику одного з комунальних підприємств Житомирської міської ради повідомлено про підозру у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

Слідством встановлено, що комунальним підприємством у 2020 році, відповідно до укладеного договору, за закуплену електроенергію обсягом 10,8 млн кВт* год сплачено 21,5 млн грн.

Однак у подальшому керівник комунального підприємства, у порушення законодавства у сфері закупівель, безпідставно уклав до договору ще три додаткові угоди про постачання електричної енергії, у яких необґрунтовано збільшено ціну товару.

Унаслідок такої недбалості комунальному підприємству завдано збитків на загальну суму понад 3 млн грн.

Викрито незаконні оборудки посадовця прокуратурою спільно з Управлінням СБ України в області.

Досудове розслідування, за процесуального керівництва окружної прокуратури, проводить Житомирське райуправління поліції.

Примітка. Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури