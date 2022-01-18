На Львівщині рецидивіста підозрюють у вчиненні хуліганства з особливою зухвалістю

За скоєне йому загрожує до п’яти років обмеження волі.

Під час досудового розслідування дізнавачі відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 встановили, що 8 грудня, близько 21.40, неодноразово судимий 46-річний мешканець Львова, перебуваючи на вулиці Юрія Струмила в місті Кам’янка-Бузька, підійшов ззаду до перехожої, 21-річної місцевої мешканки, та повалив її на землю. Після цього зловмисник наніс їй кілька ударів долонею, заподіявши легкі тілесні ушкодження.

Дізнавачі територіального підрозділу поліції, за процесуального керівництва

Жовківської окружної прокуратури, повідомили йому про підозру в скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, — обмеження волі на строк до п’яти років.

Досудове розслідування завершене. Обвинувальний акт скеровано на розгляд суду.

Причетність підозрюваного до скоєнні аналогічних злочинів не встановлено.

Відділ комунікації поліції Львівської області