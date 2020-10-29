Попереджено контрабанду понад 50 кг кокаїну з Південної Америки (відео)

В Одесі Служба безпеки України попередила контрабанду великої партії кокаїну з Південної Америки. Вартість вилучених наркотиків становить майже 10 мільйонів доларів США за тіньовими розцінками.

Оперативники спецслужби встановили, що нелегальний вантаж прибув до Морського торговельного порту «Південний» у контейнері з фруктами. Під час поглибленого митного огляду контейнеру в технологічних порожнинах правоохоронці виявили понад 50 кілограмамів кокаїну , розфасованими у кілограмові брикети.

Слідчі органів безпеки розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів) Кримінального кодексу України.

Наразі тривають слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності всіх осіб, задіяних у наркобізнесі. Перевіряється можлива причетність співробітників контролюючих органів до контрабанди кокаїну.

Операція проводилась спільно з Державною прикордонною та митною службами під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури.

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СБУ