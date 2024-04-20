За вбивство жінки мешканцю Берегова загрожує до 15 років ув’язнення

Прокурор Берегівської окружної прокуратури скерував до суду обвинувальний акт щодо місцевого жителя за фактом вчинення умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України).

Йдеться про подію, що трапилась у Берегові в середині жовтня минулого року. Тоді до поліції зателефонував 24-річний чоловік і повідомив, що в центрі міста виявив тіло жінки без ознак життя. У ході слідства правоохоронці встановили, що до смерті потерпілої причетний сам заявник.

Відомо, що між ним і його знайомою того вечора стався конфлікт. Будучи невдоволеним поведінкою жінки, обвинувачений у стані алкогольного сп’яніння підібрав із землі скляну пляшку, розбив її та гострим кінцем наніс особі удар у шию. Потерпіла від отриманого поранення і сильної кровотечі померла на місці події.

З жовтня минулого року до мешканця Берегова застосовано найбільш суворий запобіжний захід – тримання під вартою. За клопотанням прокурора він і надалі перебуватиме в ДУ «Закарпатська УВП (№9)».

Розгляд провадження здійснює Берегівський районний суд. Якщо вину чоловіка буде доведено, його можуть ув’язнити на строк від 7 до 15 років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури