Попереджено розтрату понад ₴36 млн. бюджетних коштів на Луганщині 

За позовом обласної прокуратури Господарським судом Луганської області визнано недійсними результати процедури публічної закупівлі робіт з реконструкції очисних споруд в с. Половинкине Старобільського району Луганської області та відповідного договору підряду на суму понад 36 млн гривень.

Позов мотивовано тим, що відкриті торги на закупівлю робіт проведено одним із департаментів Луганської обласної державної адміністрації у квітні 2020 року з грубим порушенням вимог законодавства.

Прокуратурою встановлено, що тендерна пропозиція переможця не відповідала вимогам тендерної документації. Зокрема, підрядник не надав документів, що підтверджують наявність необхідного для виконання робіт обладнання та матеріально-технічної бази. Також сторонами спірного договору не врегульовано гарантійний строк якості закінчених робіт та не визначено обов’язок сторін щодо здійснення страхування ризиків випадкового знищення або пошкодження об’єкта будівництва.

Завдяки вжитим заходам прокуратура попередила розтрату бюджетних коштів.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури