Посада начальника відділу поліції за 100 000 доларів – на Рівненщині судитимуть правоохоронця та його спільника

До суду направлено обвинувальний акт стосовно старшого інспектора одного із відділів поліції ГУ Нацполіції у Рівненській області та цивільної особи.

Слідством встановлено, що у жовтні 2020 року правоохоронець погодився взяти участь у злочинній схемі, яку йому запропонувала цивільна особа. Зокрема старший інспектор запропонував своєму колезі — працівнику Управління патрульної поліції, допомогти призначити останнього на посаду начальника одного з відділів поліції ГУ НП в Рівненській області за 100 000 доларів США.

Перебуваючи у товариських відносинах, правоохоронець переконував патрульного у серйозності намірів цивільної особи та реальності здійснення запланованого. Проте, втілити свою обіцянку в життя чоловіки не могли та подібних намірів не мали.

6 листопада 2020 року інспектор поліції та цивільна особа були затримані після одержання частини неправомірної вигоди у сумі 21 400 доларів США в порядку ст. 208 КПК України, а наступного дня їм було повідомлено про підозру. Згодом фігурантам було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Таким чином, особи обвинувачуються у незакінченому замаху на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненому в особливо великих розмірах та за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі ТУ ДБР у місті Хмельницькому за сприяння ДВБ Нацполіції. Процесуальне керівництво – Рівненська обласна прокуратура. Оперативний супровід – УСБУ в Рівненській області.

ДБР