Посадовицю лікарні в Черкасах викрили на розкраданні 12 млн. бюджетних коштів

Служба безпеки України викрила масштабне розкрадання бюджетних коштів, виділених одному з медичних закладів Черкас на боротьбу з COVID-19. За попередніми даними, через злочинні махінації привласнено 12 млн грн.

Як встановило слідство, схему організувала заступниця начальника фінвідділу. Впродовж останніх двох років жінка у змові зі спільниками здійснювала оплату неіснуючих послуг та робіт.

Зокрема, посадовиця перераховувала гроші на рахунки афілійованих суб’єктів підприємницької діяльності за нібито проведення будівельних і ремонтних робіт медичної установи.

Також встановлено численні факти нарахування безпідставних премій, авансів, зарплат. Під виглядом «ковідної» доплати жінка здійснювала нарахування, суми яких перевищували визначені норми матеріального забезпечення як медичним працівникам, так і особам, які нібито надавали послуги поліклініці.

Сама зловмисниця мала понад 10 власних банківських карток, куди регулярно надходили привласнені кошти.

За висновками експертиз, у такий спосіб ділкам вдалося привласнити майже 12 млн грн державних коштів, виділених Національною службою здоров’я України на боротьбу з пандемією COVID-19.

Наразі заступниці керівника фінансового відділу повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії для виявлення і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до функціонування протиправної схеми.

Заходи із викриття незаконної оборудки проводили співробітники СБУ в Черкаській області та Національної поліції під процесуальним керівництвом Черкаської окружної прокуратури.

СБУ