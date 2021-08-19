Посадовці незаконно продавали ліс із заповідної зони на Буковині

СБУ зупинила незаконний експорт лісоматеріалів із заповідної зони в Чернівецькій області. За попередніми оцінками фахівців, природньому середовищу регіону завдано збитки на понад 3,3 млн грн.

Як встановили співробітники СБУ, організаторами протиправної оборудки були службові особи одного із держлісгоспів регіону. Вони організували вирубку деревини на території зоологічного заказника місцевого значення. Готові лісоматеріали готували на експорт.

За фактом незаконної вирубки і продажу лісоматеріалів правоохоронці провели 14 обшуків у Чернівецькому обласному управлінні лісового та мисливського господарства, приміщеннях держлісгоспів, на пилорамах і за місцями мешкання учасників схеми. У підсумку вилучили лісодеревину, печатки та документи із доказами протиправної діяльності.

Колишньому керівнику державного лісогосподарського підприємства оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх причетних до злочину осіб.

Заходи із припинення незаконних оборудок проводило Управління СБУ в Чернівецькій області за координації Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ спільно зі слідчими ТУ ДБР, розташованому в Хмельницькому, ГУ НП в Чернівецькій області під процесуальним керівництвом Чернівецької обласної прокуратури.

СБУ