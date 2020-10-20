Посадовців «Київтеплоенерго» підозрюють у розкраданні 44 млн грн

Посадовців КП «Київтеплоенерго» та приватної фірми підозрюють у розкраданні 44 млн грн, виділених на охорону об’єктів комунального підприємства

Київською місцевою прокуратурою № 6 завершено досудове розслідування стосовно директора приватного підприємства та службової особи комунального підприємства, злочинна діяльність яких завдала державі збитків на суму майже 44 млн гривень.

Встановлено, що у 2019 році посадові особи комунального підприємства «Київтеплоенерго» уклали з приватним підприємством договір про надання охоронних послуг об’єктів, розташованих на території міста Києва.

У подальшому на підставі затверджених актів надання послуг комунальне підприємство перерахувало на рахунки приватного підприємства понад 40 млн гривень бюджетних коштів.

Однак, як встановлено досудовим розслідуванням, виконавцем не надано охоронних послуг на загальну суму майже 44 млн гривень, що підтверджується висновками експертиз.

Наразі обвинувальний акт за ч. 5 ст. 191 (розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах) та ч. 2 ст. 367 КК України (неналежне виконання службовою особою своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки) скеровано до Печерського районного суду для розгляду по суті.

За вчинене підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Крім того, з метою відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, прокуратурою пред’явлено позов про стягнення з підозрюваних на користь територіальної громади міста Києва заподіяних збитків.

Пресслужба Київської міської прокуратури