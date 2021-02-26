Посадовця лісництва судитимуть за незаконну рубка дерев на 1,5 мільйона гривень

Слідчі ТУ ДБР у місті Полтаві завершили досудове розслідування відносно майстра лісу Недригайлівського лісництва Держаного підприємства «Роменський лісгосп».

Слідством встановлено, що посадовець не забезпечив належне зберігання майна державного підприємства. Внаслідок цього відбулися незаконні рубки дерев цінних порід на території лісництва, через що державі завдано збитків на 1,5 мільйона гривень.

Таким чином посадовець лісгоспу обвинувачується у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та зі штрафом від 250 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснює Сумська обласна прокуратура. Оперативний супровід – УСР у Сумській області ДСР Нацполіції.

ДБР