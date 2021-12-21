Посадовця Міноборони підозрюють у спробі підкупу аудитора

21 грудня 2021 року детективи Національного антикорупційного бюро України за процесуального керівництва прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомили керівнику структурного підрозділу Міністерства оборони України про підозру у пропозиції передачі неправомірної вигоди у розмірі 24 млн грн задля впливу на результати аудиту Міноборони. Дії підозрюваного кваліфіковані за ч. 3 ст. 369 КК України.

За даними слідства, навесні 2021 року заступник начальника Управління військових представництв Міністерства оборони України — начальник відділу контролю робіт військовими представництвами Міністерства оборони України*, пообіцяв передати кошти у розмірі 16,8 млн грн директору Департаменту внутрішнього аудиту Міноборони від комерційної компанії, яка виконує в межах державного оборонного замовлення роботи з реконструкції підземної частини будівлі одного з центральних управлінь під Єдиний центр безпеки для Міноборони. Кошти призначались за позитивний аудиторський висновок щодо відповідності, повноти та якості поставленого комерційною компанією обладнання умовам державного контракту.

Свої «послуги» посадовець Управління військових представництв оцінив у 7 млн грн – саме стільки він мав отримати за своє «посередництво» між комерційною компанією і директором Департаменту внутрішнього аудиту. Загалом йдеться про близько 24 млн грн.

Позитивний висновок аудиту дозволив би приватній компанії отримати повну суму оплати за укладеним контрактом, загальна вартість якого становить понад 400 млн гривень, та претендувати на укладення наступних договорів щодо облаштування інших частин системи.

Розслідування триває, встановлюються можливі інші учасники злочину.

*посада вказана на момент вчинення злочину

Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

НАБУ