Посадовця СВР та екс-прикордонника викрито на вивезенні боєприпасів з району проведення ООС

Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого у Краматорську, викрили посадовця Служби зовнішньої розвідки та колишнього військовослужбовця на зберіганні та придбанні бойових припасів без передбаченого законом дозволу.

За даними досудового розслідування, полковник СЗР за вказівкою колишнього військовослужбовця Державної прикордонної служби, незаконно вивозив боєприпаси з району проведення ООС. Як встановило слідство, боєприпаси були вкрадені колишнім прикордонником під час проходження ним служби у 2015-2017 роках, та зберігалися в орендованому ним гаражі у Сєвєродонецьку. На спробі вивезення цих боєприпасів і були викриті «перевізники» зброї.

У вересні 2019 року під час обшуку у службовому автомобілі посадовця СЗР було вилучено майже 6 000 патронів калібру 5.45, більше 4 000 набоїв калібром 7.62, 4 гранати РПГ-26, 1 ручну протитанкову гранату РПГ-22, 5 уніфікованих запалів ручних гранат, 5 гранат РГД-5 та гранату Ф-1.

У серпні 2020 року обом фігурантам повідомлено про підозру в незаконному поводженні з бойовими припасами (ч. 1 ст. 263 КК України). Наразі вирішується питання щодо обрання відносно них запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Тривають невідкладні слідчі (розшукові) дії для встановлення можливих покупців боєприпасів та інших осіб, причетних до незаконної схеми.

У разі доведення вини підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює військова прокуратура Луганського гарнізону. Оперативний супровід – працівники Служби безпеки України, залучені до Операції Об’єднаних сил.

ДБР