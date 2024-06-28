Посадовиця ЖКГ заподіяла збитків Жмеринській міській раді майже на 2 мільйони гривень

Слідчі Жмеринського районного відділу поліції направили до суду матеріали кримінального провадження стосовно директорки управління житлово-комунального господарства, яка, користуючись своїм службовим становищем, заволоділа коштами міської територіальної громади.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між управлінням житлово-комунального господарства Жмеринської міської ради та Товариством з обмеженою відповідальністю був укладений підрядний договір на суму майже 4 мільйони гривень для літнього утримання доріг, тротуарів, площ, скверів та алей Жмеринської міської територіальної громади.

Керівниця комунального господарства, зловживаючи своїм службовим становищем, підписала акт виконаних робіт за завищеною ціною в обсягах, менших ніж передбачено угодою.

У результаті таких дій обвинувачена заподіяла збитків на понад 1 мільйон 700 тисяч гривень.

Обвинувальний акт у кримінальному провадженні на процесуального керівництва Жмеринської окружної прокуратури слідчі поліції скерували до суду.

За розтрату чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинену в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 191 КК України) жінці загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Вінницької області