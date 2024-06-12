Поширення злочинного впливу – на Сумщині повідомили про підозру утримувачу «злодійського общака»

Протиправну діяльність припинено слідчими відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області за оперативного супроводження Управління Служби безпеки України в Сумській області під процесуальним керівництвом Сумської обласної прокуратури.

За даними слідства, у березні цього року було викрито діяльність організованої групи осіб, які займалися шахрайствами. Організував незаконне збагачення 40-річний неодноразово судимий сумчанин. До протиправної діяльності він залучив двох жителів області та ув’язнених, які відбувають покарання у місцях позбавлення волі.

Протиправна діяльність членів угруповання була направлена на літніх громадян. Ув’язнені телефонували жертвам на стаціонарні телефони та повідомляли про необхідність негайної дороговартісної медичної допомоги їх близьким або родичам. У той час інші підозрювані вже чекали на подальші вказівки спільників, приїжджали до потерпілих та, дотримуючись «легенди», забирали грошові кошти. Таким чином шахраї заволоділи грошовими коштами потерпілих на загальну суму понад 200 000 гривень.

Крім того, даний сумчани, займаючи вагоме становище у злочинному середовищі Сумської області та використовуючи здобутий у кримінальних колах авторитет, частину коштів отриманих від вчинення злочинів вище вказаною організованою групою, отримував для формування так званого «воровського общака» та забезпечення «підігріву» осіб, що перебувають в місцях позбавлення волі.

Наразі слідчі поліції за процесуального керівництва прокуратури повідомили зловмиснику про підозру за ч. 2 ст. 255-1 (встановлення або поширення злочинного впливу) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Сумської області